Tour de France 2026 tappa di oggi Granollers-Les Angles | orari tv favoriti Attenzione ala fuga bidone
Oggi si è corsa la terza tappa del Tour de France 2026, da Granollers a Les Angles. La gara ha attraversato i Pirenei, con un percorso impegnativo. La tappa si è conclusa con una fuga di gruppo che ha coinvolto diversi corridori. Gli orari di trasmissione sono stati rispettati, e la corsa ha attirato l’attenzione dei telespettatori. I favoriti sono rimasti in attesa di ulteriori sviluppi.
Terza tappa per il Tour de France 2026. La carovana si sposta dalla Spagna alla Francia passando ovviamente dai Pirenei. Frazione tutt’altro che semplice, da interpretare. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Partenza da Granollers, 195,9 chilometri per arrivare a Les Angles con quasi 4000 metri di dislivello. La giornata inizia con la Côte de Sant Feliu de Codines (7,6 chilometri al 4,5%). Il disegno del percorso diventa decisamente impegnativo nel finale con la scalata del Col de Toses (9,3 chilometri al 6,5%) per poi continuare con Col du Calvaire (11,4 chilometri al 4,2%) e terminare con l’arrivo di Les Angles (1,7 chilometri al 6,7%). 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
Notizie e thread social correlati
Tour de France 2026, la tappa di domani Granollers-Les Angles: percorso, orari, tvDomani si corre la tappa Granollers-Les Angles del Tour de France 2026, con un percorso che si annuncia impegnativo.
Tour de France, la 3ª tappa Granollers-Les Angles: il percorso e dove seguirla in tvLa terza tappa del Tour de France 2026 partirà da Granollers, in Spagna, e si concluderà a Les Angles, in Francia, dopo 195,9 km.
Temi più discussi: Tour de France 2026: La classifica generale, le maglie e tutti i risultati di tappa LIVE; Tour de France - Tutte le tappe - Tappe 2026; Tour de France, oggi seconda tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Da Barcellona a Parigi: percorso e risultati di tutte le tappe.
Tour de France 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Granollers – Les Angles (195,9 km) x.com
TOUR DE FRANCE 2026 Seconda tappa Del Toro, il giorno perfetto: conquista Montjuïc con il regalo di Pogacar. Vingegaard resta in giallo Il ventiduenne messicano firma la sua prima vittoria alla Grande Boucle al debutto assoluto. La UAE Team Emirates-X facebook
Gioco di pronostici sul Tour de France 2026 reddit
Tour de France 2026, tappa di oggi Granollers-Les Angles: orari, tv, favoriti. Attenzione ala fuga bidoneTerza tappa per il Tour de France 2026. La carovana si sposta dalla Spagna alla Francia passando ovviamente dai Pirenei. Frazione tutt'altro che semplice, ... oasport.it
Tour de France 2026, Del Toro vince la 2^ tappa, Vingegaard in maglia giallaProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo la cronosquadre inaugurale di ieri, vinta dal team Visma-Lease a Bike (con la maglia gialla sull ... tg24.sky.it