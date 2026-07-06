Tour de France 2026 tappa di oggi Granollers-Les Angles | orari tv favoriti Attenzione ala fuga bidone

Notizia in breve

Oggi si è corsa la terza tappa del Tour de France 2026, da Granollers a Les Angles. La gara ha attraversato i Pirenei, con un percorso impegnativo. La tappa si è conclusa con una fuga di gruppo che ha coinvolto diversi corridori. Gli orari di trasmissione sono stati rispettati, e la corsa ha attirato l’attenzione dei telespettatori. I favoriti sono rimasti in attesa di ulteriori sviluppi.