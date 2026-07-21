Il Tour de France 2026 è ripreso con la tappa 16 a Thonon-les-Bains. Evenepoel ha vinto la cronometro, conquistando sia la tappa sia la maglia gialla. La classifica generale vede ora il ciclista in testa, seguito da altri atleti a breve distanza. La gara si è svolta su un percorso contro il tempo, con la vittoria di Evenepoel che ha dominato la prova.

Thonon-les-Bains (Francia), 21 luglio 2026 - La tappa 16 segna la ripresa del Tour de France 2026 dopo l'ultimo giorno di riposo. Ci sono due costanti: dopo quello di Jonas Vingegaard, la caduta e il ritiro di un altro uomo di classifica, Florian Lipowitz, terzo un anno fa e attualmente quinto, e la vittoria di Remco Evenepoel, che firma la sua personale doppietta personale in questa Grande Boucle. Una sorta di back-to-back che ne conferma la bontà a cronometro, disciplina di cui detiene ogni titolo, nonostante il vistoso calo di peso ponderato per performare meglio in salita: l'uomo più forte nelle prove contro il tempo resta Evenepoel, che completa la sua odierna in 32'19", rifilando almeno in minuto a tutti, con un'eccezione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, tappa 16: doppietta di Evenepoel a cronometro. La classifica

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Tour de France 2026 Stage 1 Highlights

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