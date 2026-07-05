LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | doppietta UAE a Barcellona terzo Evenepoel
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026 a Barcellona, la squadra UAE ha ottenuto una doppietta con due atleti sul podio, mentre il belga Evenepoel si è classificato terzo. La vittoria è andata a Isaac del Toro, che ha superato gli avversari con una fuga in solitaria. Pogacar e Vingegaard sono riusciti a mantenere il secondo e il terzo posto, rispettivamente, ma non sono riusciti a raggiungere il vincitore. La classifica generale rimane invariata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.40 ISAAC DEL TORO! Vittoria del messicano a Barcellona! 17.40 Sparata di del Toro, lo tengono solo Pogacar e Vingegaard. 17.39 ULTIMO KM! Gli ultimi 700 metri sono al 7%. 17.38 Attacco di Skjelmose, del Toro prova a chiudere. 17.37 E’ terminata l’ascesa di Montjuic, adesso attenzione a qualche colpo di mano. 17.37 Accelerazione di Johannessen, lo seguono gli altri big. 17.35 3 km al traguardo, per il momento nessun attacco. 17.35 Adesso è Yates a dettare l’andatura, alla sua ruota Pogacar e popi del Toro. Si stacca Van der Poel! 17.33 Arriva subito in testa Benoot, compagno do Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 2 Preview: Nasty Barcelona Trap
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua la marcia di avvicinamento verso BarcellonaLa tappa di oggi del Tour de France 2026 si sta svolgendo lungo un tratto di litorale.
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronosquadre!Oggi si svolge la tappa di apertura del Tour de France 2026, una cronometro a squadre.
Temi più discussi: Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026: La classifica generale, le maglie e tutti i risultati di tappa LIVE; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Seconda Tappa; Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 1a tappa - Video.
New post: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Seconda Tappa is live with our interactive, text-based coverage. Get live rider tracking, updated gaps, and dynamic stage insights from 13:45 onward, plus TV and streaming details for Rai2 and Eurosport. Read t x.com
LIVE TOUR DE FRANCE: DRAMMA MOVISTAR SUL MONTJUÏC! Clamoroso colpo di scena sulle strade di Barcellona durante la cronosquadre d'apertura! Il Tour de France comincia subito in salita, e nel peggiore dei modi, per Cian Uijtdebroeks. I facebook
È allora che l'altro corridore deve cercare di batterlo - Alejandro Valverde su come gestire Pogacar al Tour de France reddit
Tour de France, la 2^ tappa in diretta liveAltra tappa catalana per il Tour de France. Si parte da Tarragona e si arriva di nuovo a Barcellona, salendo sempre lungo la collina del Montjuic (da ripetere tre volte), con lo strappo finale dello ... sport.sky.it
Tour De France: tuttePer continuare a fornirti un’informazione di qualità: ... gazzetta.it