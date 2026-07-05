LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | doppietta UAE a Barcellona terzo Evenepoel

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026 a Barcellona, la squadra UAE ha ottenuto una doppietta con due atleti sul podio, mentre il belga Evenepoel si è classificato terzo. La vittoria è andata a Isaac del Toro, che ha superato gli avversari con una fuga in solitaria. Pogacar e Vingegaard sono riusciti a mantenere il secondo e il terzo posto, rispettivamente, ma non sono riusciti a raggiungere il vincitore. La classifica generale rimane invariata.