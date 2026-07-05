LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | doppietta UAE a Barcellona terzo Evenepoel

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa odierna del Tour de France 2026 a Barcellona, la squadra UAE ha ottenuto una doppietta con due atleti sul podio, mentre il belga Evenepoel si è classificato terzo. La vittoria è andata a Isaac del Toro, che ha superato gli avversari con una fuga in solitaria. Pogacar e Vingegaard sono riusciti a mantenere il secondo e il terzo posto, rispettivamente, ma non sono riusciti a raggiungere il vincitore. La classifica generale rimane invariata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.40 ISAAC DEL TORO! Vittoria del messicano a Barcellona! 17.40 Sparata di del Toro, lo tengono solo Pogacar e Vingegaard. 17.39 ULTIMO KM! Gli ultimi 700 metri sono al 7%. 17.38 Attacco di Skjelmose, del Toro prova a chiudere. 17.37 E’ terminata l’ascesa di Montjuic, adesso attenzione a qualche colpo di mano. 17.37 Accelerazione di Johannessen, lo seguono gli altri big. 17.35 3 km al traguardo, per il momento nessun attacco. 17.35 Adesso è Yates a dettare l’andatura, alla sua ruota Pogacar e popi del Toro. Si stacca Van der Poel! 17.33 Arriva subito in testa Benoot, compagno do Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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