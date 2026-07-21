Tour de France 2026 tappa 16 | cronometro Evian-Thonon orari favoriti e dove vederla in tv

Da lanotiziagiornale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’ultima giornata di riposo, il Tour de France 2026 riparte con la tappa 16, una cronometro individuale di 26,1 km tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, sulle rive del lago di Ginevra. La frazione si svolge martedì 21 luglio, con orari di partenza e arrivo ancora da definire. I favoriti sono i specialisti delle crono, pronti a mettere in mostra le proprie abilità su un percorso pianeggiante. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

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Dopo l’ultima giornata di riposo, il Tour de France 2026 riparte oggi, martedì 21 luglio, con la sedicesima tappa: una cronometro individuale di 26,1 km che porterà i corridori da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, sulle rive del lago di Ginevra. A rendere impegnativo il percorso, nonostante la distanza contenuta, è una salita di seconda categoria posizionata poco prima di metà tracciato, che potrebbe spezzare il ritmo dei favoriti per il crono puro. I favoriti di giornata. Il grande atteso è il belga Remco Evenepoel, specialista assoluto delle prove contro il tempo, che proverà a insidiare la maglia gialla di Tadej Poga?ar proprio nel terreno a lui più congeniale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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