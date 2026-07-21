Tour de France 2026 tappa 16 | cronometro Evian-Thonon orari favoriti e dove vederla in tv

Notizia in breve

Dopo l’ultima giornata di riposo, il Tour de France 2026 riparte con la tappa 16, una cronometro individuale di 26,1 km tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, sulle rive del lago di Ginevra. La frazione si svolge martedì 21 luglio, con orari di partenza e arrivo ancora da definire. I favoriti sono i specialisti delle crono, pronti a mettere in mostra le proprie abilità su un percorso pianeggiante. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.