Tour de France 2026 tappa 16 | cronometro Evian-Thonon orari favoriti e dove vederla in tv
Dopo l’ultima giornata di riposo, il Tour de France 2026 riparte con la tappa 16, una cronometro individuale di 26,1 km tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, sulle rive del lago di Ginevra. La frazione si svolge martedì 21 luglio, con orari di partenza e arrivo ancora da definire. I favoriti sono i specialisti delle crono, pronti a mettere in mostra le proprie abilità su un percorso pianeggiante. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.
Dopo l’ultima giornata di riposo, il Tour de France 2026 riparte oggi, martedì 21 luglio, con la sedicesima tappa: una cronometro individuale di 26,1 km che porterà i corridori da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, sulle rive del lago di Ginevra. A rendere impegnativo il percorso, nonostante la distanza contenuta, è una salita di seconda categoria posizionata poco prima di metà tracciato, che potrebbe spezzare il ritmo dei favoriti per il crono puro. I favoriti di giornata. Il grande atteso è il belga Remco Evenepoel, specialista assoluto delle prove contro il tempo, che proverà a insidiare la maglia gialla di Tadej Poga?ar proprio nel terreno a lui più congeniale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Tour de France 2026 Stage 16 Preview: The Time Trial Test
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