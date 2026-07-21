Tour de France 2026 non solo Lipowitz | la cronometro turbolenta di Arensman e McNulty

Da sport.quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tour de France 2026 sta vivendo diverse tensioni, oltre alla leadership di Pogacar. Nelle ultime ore, si sono verificati incidenti e problemi tecnici durante la cronometro, coinvolgendo i ciclisti Arensman e McNulty. La gara si sta dimostrando più movimentata del previsto, con vari episodi che hanno alterato il normale svolgimento. La corsa continua con una maglia gialla ormai consolidata, ma le situazioni di tensione sono aumentate nelle fasi finali.

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Roma, 21 luglio 2026 - Se la maglia gialla è salda ormai da giorni sulle spalle di Tadej Pogacar, per il resto il Tour de France 2026 di turbolenze ne sta affrontando nelle ultime ore. Non bastavano i discussi controlli antidoping notturni partiti dalla UAE Team Emirates-XRG e dalla Visma-Lease a Bike e arrivati (a orari meno traumatici) anche ad altre squadre, tra le quali la Red Bull-Bora-Hansgrohe di Remco Evenepoel: anche la cronometro vinta dal belga, al secondo successo in questa Grande Boucle, si tinge di due momenti thriller che vedono protagonisti Thymen Arensman e Brandon McNulty.   Cosa è successo ad Arensman e McNulty nella tappa 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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