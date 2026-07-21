Tour de France 2026 non solo Lipowitz | la cronometro turbolenta di Arensman e McNulty

Notizia in breve

Il Tour de France 2026 sta vivendo diverse tensioni, oltre alla leadership di Pogacar. Nelle ultime ore, si sono verificati incidenti e problemi tecnici durante la cronometro, coinvolgendo i ciclisti Arensman e McNulty. La gara si sta dimostrando più movimentata del previsto, con vari episodi che hanno alterato il normale svolgimento. La corsa continua con una maglia gialla ormai consolidata, ma le situazioni di tensione sono aumentate nelle fasi finali.