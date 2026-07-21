Thymen Arensman non è arrivato in orario alla partenza della cronometro individuale del Tour de France 2026. La sua assenza ha causato una rampa vuota e la perdita di secondi preziosi. La sua presenza o assenza può influire sulla classifica generale, considerando la natura della prova contro il tempo. La giustificazione ufficiale non è stata ancora resa nota. La gara prosegue senza ulteriori dettagli sul motivo del ritardo.

Thymen Arensman non si è presentato in perfetto orario al via della cronometro individuale del Tour de France 2026. Un paradosso, considerando che si tratta di una prova contro il tempo, dove ogni decimo di secondo può risultare decisivo. Il ciclista olandese era atteso sulla rampa di lancio alle ore 16:25 e trenta secondi, ma in quel momento la pedana era totalmente vuota e non c’era traccia del 26enne nativo di Deil. Soltanto una decina di secondi più tardi, l’alfiere della Netcompany INEOS si è materializzato, pedalando in direzione della rampa. L’addetto alla partenza dei corridori lo ha stoppato, perché la partenza deve avvenire da fermo, e poi Thymen Arensman ha potuto effettivamente prendere il via, lasciando sul piatto una quindicina di secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Thymen Arensman si presenta in ritardo alla cronometro! Cos’è successo al Tour de France: rampa vuota, secondi persi

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