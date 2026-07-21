Tour de France 2026 | Evenepoel vola ma Pogacar limita i danni

Da tpi.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, l’unica cronometro di questa edizione, percorrendo 26,1 km in 32 minuti e 19 secondi con una media di 45,48 kmh. La tappa si è svolta tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains lungo la sponda francese del Lago di Ginevra. Tadej Pogacar ha limitato i danni, mantenendo la posizione in classifica generale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il campione olimpico e mondiale Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) ha vinto la sedicesima tappa del 113° Tour de France, l’unica contro il tempo di questa edizione, percorrendo i 26,1 chilometri lungo la sponda francese del Lago di Ginevra, da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, nel tempo di 32’19” alla media di 45,48 kmh. Alla piazza d’onore, staccato di 28”, si è classificata la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con il sorprendente danese Mathias Skjelmose (Lidl Trek) che ha guadagnato la terza moneta, a 1’04” dal vincitore. Il risultato odierno consolida la classifica generale con Pogacar che mantiene il robusto margine di 4’32” su Evenepoel. 🔗 Leggi su Tpi.it

tour de france 2026 evenepoel vola ma pogacar limita i danni
© Tpi.it - Tour de France 2026: Evenepoel vola ma Pogacar limita i danni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 Stage 12 Ends In Finish-Line Carnage

Video Tour de France 2026 Stage 12 Ends In Finish-Line Carnage

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, chi parteciperà? Sfida stellare Pogacar-Vingegaard, ma attenzione a Seixas ed EvenepoelIl Tour de France 2026 vedrà la partecipazione di alcuni dei più noti ciclisti, tra cui Pogacar e Vingegaard, considerati i principali favoriti.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna sfida Evenepoel nella cronometro, ma occhio a Pogacar…Oggi si svolge la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale che apre la terza settimana della corsa.

Temi più discussi: Tour de France 2026 · Tappa 17: Percorso, orari, altimetria 22 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France, oggi tappa 12: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 - 14a tappa | Mulhouse - Le Markstein: Highlights - Video; Tour de France: Evenepoel vince la 15ª tappa, Vingegaard, clavicola fratturata e cosa finita.

tour de france tour de france 2026Tour de France 2026, Evenepoel vince 16esima tappaRemco Evenepoel (Foto AP/Thibault Camus) Uno stratosferico Remco Evenepoel ha vinto la 16esima tappa ... msn.com

tour de france tour de france 2026Tour de France 2026, Evenepoel vince la 16^ tappa. Pogacar in maglia giallaLeggi su Sky TG24 l'articolo Tour de France 2026, 16^ tappa da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains: il percorso ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web