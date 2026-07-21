Tour de France 2026 | Evenepoel vola ma Pogacar limita i danni

Notizia in breve

Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, l’unica cronometro di questa edizione, percorrendo 26,1 km in 32 minuti e 19 secondi con una media di 45,48 kmh. La tappa si è svolta tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains lungo la sponda francese del Lago di Ginevra. Tadej Pogacar ha limitato i danni, mantenendo la posizione in classifica generale.