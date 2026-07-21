Tour de France 2026 | Evenepoel vola ma Pogacar limita i danni
Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, l’unica cronometro di questa edizione, percorrendo 26,1 km in 32 minuti e 19 secondi con una media di 45,48 kmh. La tappa si è svolta tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains lungo la sponda francese del Lago di Ginevra. Tadej Pogacar ha limitato i danni, mantenendo la posizione in classifica generale.
Il campione olimpico e mondiale Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) ha vinto la sedicesima tappa del 113° Tour de France, l’unica contro il tempo di questa edizione, percorrendo i 26,1 chilometri lungo la sponda francese del Lago di Ginevra, da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, nel tempo di 32’19” alla media di 45,48 kmh. Alla piazza d’onore, staccato di 28”, si è classificata la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con il sorprendente danese Mathias Skjelmose (Lidl Trek) che ha guadagnato la terza moneta, a 1’04” dal vincitore. Il risultato odierno consolida la classifica generale con Pogacar che mantiene il robusto margine di 4’32” su Evenepoel. 🔗 Leggi su Tpi.it
Tour de France 2026 Stage 12 Ends In Finish-Line Carnage
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Remco Evenepoel dominates the Tour de France 2026 chrono, finishing 26.1 km in 32:19 at 48.45 km/h. Poga?ar second by 28 seconds, with Skjelmose on the podium and Mattia Cattaneo as best Italian. Full details in our latest post. x.com
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