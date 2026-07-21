LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna sfida Evenepoel nella cronometro ma occhio a Pogacar…

Notizia in breve

Oggi si svolge la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale che apre la terza settimana della corsa. La prova vede in campo alcuni dei favoriti, tra cui un ciclista che ha vinto diverse tappe in questa edizione e un altro che si trova in testa alla classifica generale. Nella starting list sono presenti anche un campione di specialità e un altro corridore che ha mostrato ottime prestazioni nelle ultime uscite. La gara è in corso e i tempi sono in fase di registrazione.