LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna sfida Evenepoel nella cronometro ma occhio a Pogacar…
Oggi si svolge la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale che apre la terza settimana della corsa. La prova vede in campo alcuni dei favoriti, tra cui un ciclista che ha vinto diverse tappe in questa edizione e un altro che si trova in testa alla classifica generale. Nella starting list sono presenti anche un campione di specialità e un altro corridore che ha mostrato ottime prestazioni nelle ultime uscite. La gara è in corso e i tempi sono in fase di registrazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale e benvenuti alla sedicesima tappa del Tour de France 2026, prova contro il tempo che dà il via alla terza settimana della Grand Boucle. Il percorso della cronometro misura 26.1 km, con partenza da Évian-les-Bains ed arrivo a Thonon-les-Bains. La prova inizierà immediatamente con il GPM della Côte de Larringes (9.7 km al 4.3% medio), dalla cima ci saranno ancora 1500 metri a salire prima della discesa di 6 km.Terminata questa si dovranno ancora affrontare 9 km, prevalentemente in piano, con gli ultimi mille metri che tenderanno di nuovo all’insù. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 16 Preview Will it Be Tadej Pogacar vs Remco Evenepoel in the Time Trial
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LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna sfida Vingegaard e Pogacar per la maglia gialla!Nella tappa di oggi del Tour de France 2026, il percorso comprende una cronometro a squadre.
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Tour de France, Evenepoel vince la 15ª tappa, Vingegaard cade e si ritira. Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/07/ciclismo-tour-de-france-2026-tappa-15-maglia-gialla-cronaca-testuale-diretta-live-streaming-video-risultati-0b91534f-21 facebook
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