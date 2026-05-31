Il Tour de France 2026 vedrà la partecipazione di alcuni dei più noti ciclisti, tra cui Pogacar e Vingegaard, considerati i principali favoriti. Tuttavia, ci sono anche altri nomi di rilievo come Seixas ed Evenepoel che potrebbero influenzare la gara. La corsa si avvicina e l’interesse cresce, in attesa di conoscere le formazioni ufficiali e le strategie dei team. La fine del Giro d’Italia 2026 lascia spazio alla preparazione per il prossimo grande appuntamento.

Il Giro d’Italia 2026 si appresta a concludersi e, come sempre, alla fine di una grande corsa a tappe, sale un po’ di astinenza per gli appassionati del ciclismo. L’estate però sarà intensissima e l’attesa è tutta per il secondo Grand Tour stagionale, il Tour de France, che scatterà il 4 luglio da Barcellona. Se nella Corsa Rosa c’è stato un unico padrone che ha dominato in lungo e in largo, la startlist della Grande Boucle, come accade da anni, sarà veramente piena di campioni e non mancherà lo spettacolo. Ovviamente l’uomo più atteso è Tadej Pogacar: lo sloveno, campione del mondo in carica, vuole conquistare la quinta affermazione in terra francese, la terza consecutiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, chi parteciperà? Sfida stellare Pogacar-Vingegaard, ma attenzione a Seixas ed Evenepoel

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