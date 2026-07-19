Nella tappa 15 del Tour de France 2026, vinta da Evenepoel, il danese Vingegaard si è ritirato. La frazione si è conclusa con un arrivo inedito di Hors Categorie a Plateau de Solaison, già percorso recentemente in un'altra competizione. La corsa si è conclusa con il ritiro di Vingegaard e la vittoria di Evenepoel. La classifica generale vede ancora in testa il leader della corsa, mentre la gara prosegue con i restanti ciclisti.

Plateau de Solaison (Francia), 19 luglio 2026 - La tappa 15 del Tour de France 2026 propone l'inedito arrivo (di Hors Categorie ) di Plateau de Solaison, già affrontato di recente in occasione del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026. In tema di prime volte, c'è da registrarne una dolorosa: il ritiro di Jonas Vingegaard, il vincitore delle edizioni 2022 e 2023 che mai era stato costretto ad alzare bandiera bianca in un Grande Giro. Colpa di una caduta in curva azionata da una lettura errata di Victor Campenaerts, che precedeva il danese, tirando giù (involontariamente) anche Isaac Del Toro, Sepp Kuss, Felix Grossschartner e Jai Hindley, che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, tappa 15: vince Evenepoel, Vingegaard si ritira. La classifica

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Tour de France 2026 Stage 1 Highlights

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