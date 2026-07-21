Tour de France 2026 Evenepoel domina la cronometro della 16ª tappa | Pogacar resta in maglia gialla
Remco Evenepoel ha vinto la 16ª tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. La gara si è conclusa con il belga che ha ottenuto il miglior tempo, mentre Tadej Pogacar è rimasto in maglia gialla. La classifica generale non ha subito variazioni significative.
Remco Evenepoel torna a brillare al Tour de France 2026 e conquista la 16ª tappa, la cronometro individuale di 26,1 chilometri da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Il campione belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe firma il miglior tempo in 32’19?33, confermando il suo straordinario stato di forma. Per Evenepoel si tratta del secondo successo consecutivo, dopo la vittoria ottenuta prima del giorno di riposo, un risultato che rilancia le ambizioni della sua squadra nella Grande Boucle. Pogacar secondo ma saldo al comando. Alle spalle del belga chiude Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG), staccato di appena 28 centesimi, una prestazione che gli permette comunque di difendere senza problemi la maglia gialla. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Tour de France 2026 Stage 10 Was A Tadej Pogacar Statement
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