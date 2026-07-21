Tour de France 2026 Evenepoel domina la cronometro della 16ª tappa | Pogacar resta in maglia gialla

Notizia in breve

Remco Evenepoel ha vinto la 16ª tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. La gara si è conclusa con il belga che ha ottenuto il miglior tempo, mentre Tadej Pogacar è rimasto in maglia gialla. La classifica generale non ha subito variazioni significative.