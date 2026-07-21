Oggi si disputa la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale che segna l’inizio della terza settimana della corsa. Evenepoel è considerato il favorito per la vittoria, mentre l’Italia si affida a Ganna, che punta a ottenere un buon risultato. La prova contro il tempo si svolge su un percorso pianeggiante e si prevede grande battaglia tra i principali contendenti. La tappa rappresenta un momento chiave per la classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale e benvenuti alla sedicesima tappa del Tour de France 2026, prova contro il tempo che dà il via alla terza settimana della Grand Boucle. Il percorso della cronometro misura 26.1 km, con partenza da Évian-les-Bains ed arrivo a Thonon-les-Bains. La prova inizierà immediatamente con il GPM della Côte de Larringes (9.7 km al 4.3% medio), dalla cima ci saranno ancora 1500 metri a salire prima della discesa di 6 km.Terminata questa si dovranno ancora affrontare 9 km, prevalentemente in piano, con gli ultimi mille metri che tenderanno di nuovo all’insù. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel favorito a cronometro, l’Italia si affida a Ganna

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Tour de France 2026 Stage 16 Preview Will it Be Tadej Pogacar vs Remco Evenepoel in the Time Trial

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