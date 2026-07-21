A Torre del Greco, sei persone sono state arrestate in carcere e una 39enne è agli arresti domiciliari dopo una rissa con oltre quindici coltellate a un commerciante. Le accuse sono di rissa aggravata e tentato omicidio, con motivi futili. La lite ha portato alla ferita grave dell’uomo, mentre gli altri coinvolti sono stati fermati dalla polizia. La vicenda si è svolta in un'area pubblica della città.

A Torre del Greco, sei persone sono state condotte in carcere, mentre un 39enne rimasto gravemente ferito è stato posto ai domiciliari. Le accuse contestate sono rissa aggravata e tentato omicidio per futili motivi. Sette persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini sulla violenta rissa avvenuta lo scorso 30 maggio a Torre del Greco, durante la quale un commerciante di 39 anni fu raggiunto da oltre quindici coltellate. Sei degli indagati sono stati trasferiti in carcere, mentre per il 39enne ferito il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia e della stazione di Torre del Greco. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Torre del Greco, 7 arresti per la rissa con oltre quindici coltellate a un commerciante

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