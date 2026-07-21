Rissa con un ferito grave nella movida di Torre del Greco scattano sette arresti | domiciliari anche alla vittima
Nella zona della movida di Torre del Greco, sette giovani sono stati arrestati dopo una rissa che ha lasciato un uomo di 39 anni con ferite gravi. L’episodio si è verificato durante una serata movimentata, con i arrestati tutti incensurati e provenienti da famiglie della zona. La vittima è stata posta agli arresti domiciliari, mentre i sospetti sono stati condotti in custodia.
Maxi rissa nella movida di Torre del Greco con un 39enne accoltellato: sette giovani arrestati, sono tutti incensurati e figli di famiglie "bene" della cittadina corallina. Stamattina, i carabinieri della Compagnia e della Stazione di Torre del Greco, in esecuzione di un'ordinanza applicativa delle misure coercitive della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, hanno proceduto all'arresto di sette persone (sei in carcere ed una agli arresti domiciliari) per i reati di rissa aggravata e tentato omicidio per futili motivi.I fatti si sono verificati nella notte del 30 maggio scorso nella centralissima Via Vittorio Veneto a Torre del Greco, zona frequentata da molti giovani per la presenza di bar, pub ed altri ritrovi notturni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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