Rissa con un ferito grave nella movida di Torre del Greco scattano sette arresti | domiciliari anche alla vittima

Da napoli.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella zona della movida di Torre del Greco, sette giovani sono stati arrestati dopo una rissa che ha lasciato un uomo di 39 anni con ferite gravi. L’episodio si è verificato durante una serata movimentata, con i arrestati tutti incensurati e provenienti da famiglie della zona. La vittima è stata posta agli arresti domiciliari, mentre i sospetti sono stati condotti in custodia.

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Maxi rissa nella movida di Torre del Greco con un 39enne accoltellato: sette giovani arrestati, sono tutti incensurati e figli di famiglie "bene" della cittadina corallina. Stamattina, i carabinieri della Compagnia e della Stazione di Torre del Greco, in esecuzione di un'ordinanza applicativa delle misure coercitive della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, hanno proceduto all'arresto di sette persone (sei in carcere ed una agli arresti domiciliari) per i reati di rissa aggravata e tentato omicidio per futili motivi.I fatti si sono verificati nella notte del 30 maggio scorso nella centralissima Via Vittorio Veneto a Torre del Greco, zona frequentata da molti giovani per la presenza di bar, pub ed altri ritrovi notturni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

rissa con un ferito grave nella movida di torre del greco scattano sette arresti domiciliari anche alla vittima
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