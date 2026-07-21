Nella zona della movida di Torre del Greco, sette giovani sono stati arrestati dopo una rissa che ha lasciato un uomo di 39 anni con ferite gravi. L’episodio si è verificato durante una serata movimentata, con i arrestati tutti incensurati e provenienti da famiglie della zona. La vittima è stata posta agli arresti domiciliari, mentre i sospetti sono stati condotti in custodia.

Maxi rissa nella movida di Torre del Greco con un 39enne accoltellato: sette giovani arrestati, sono tutti incensurati e figli di famiglie "bene" della cittadina corallina. Stamattina, i carabinieri della Compagnia e della Stazione di Torre del Greco, in esecuzione di un'ordinanza applicativa delle misure coercitive della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, hanno proceduto all'arresto di sette persone (sei in carcere ed una agli arresti domiciliari) per i reati di rissa aggravata e tentato omicidio per futili motivi.I fatti si sono verificati nella notte del 30 maggio scorso nella centralissima Via Vittorio Veneto a Torre del Greco, zona frequentata da molti giovani per la presenza di bar, pub ed altri ritrovi notturni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Rissa con un ferito grave nella movida di Torre del Greco, scattano sette arresti: domiciliari anche alla vittima

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