Commerciante accoltellato a Torre del Greco denunciato 18enne

Da primacampania.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 29 e il 30 maggio, un commerciante è stato accoltellato a Torre del Greco. Le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato un 18enne sospettato di aver aggredito la vittima. L’indagine si è concentrata sull’episodio, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’aggressione o sulle condizioni del commerciante. La polizia ha notificato la denuncia all’indagato, proseguendo con le verifiche sul caso.

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TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 3 GIUGNO 2026 – Svolta nelle indagini sull’accoltellamento di un commerciante avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio a Torre del Greco. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato un giovane di 18 anni ritenuto coinvolto nella violenta aggressione costata gravi ferite a un uomo di 36 anni. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Vittorio Veneto, nei pressi di un ufficio postale. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio e rissa. Le immagini delle telecamere decisive per le indagini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il commerciante sarebbe stato inizialmente coinvolto in una rissa tra più persone. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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