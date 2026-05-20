Carattere adorabile e tanta energia ecco Muschio | dolce cucciolone che cerca famiglia

Da ternitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Muschio è un cucciolone dal carattere amichevole e pieno di energia, che da alcuni mesi si trova in un canile in attesa di una famiglia disposta ad adottarlo. Ha occhi molto dolci e un temperamento affettuoso, desideroso di ricevere amore e attenzioni. La sua presenza è caratterizzata da una vitalità che si riflette nel suo modo di muoversi e di interagire con chi gli si avvicina. Attualmente, Muschio aspetta una famiglia che possa dargli una seconda possibilità.

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Muschio, un dolce cucciolone che cerca famiglia. Occhioni dolcissimi, un carattere adorabile e una voglia di amare fortissima sono il modo in cui descriviamo Muschio, che da qualche mese in canile e attende una famiglia che lo adotti. Muschio ha solo un anno, è ancora un cucciolo, è già. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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