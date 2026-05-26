In aula è stata ascoltata la versione di uno degli imputati nell’ambito del processo per l’omicidio di un diciassettenne avvenuto il 29 dicembre 2024 davanti a una discoteca a Campi Bisenzio. L’imputato ha detto di aver inseguito la vittima con una mannaia e un coltello. L’esame degli imputati è iniziato, mentre le accuse contestano l’uso di armi e l’aggressione fatale.

FIRENZR – È iniziato l’esame degli imputati nel processo per l’omicidio di Maati Moubakir, il diciassettenne ucciso il 29 dicembre del 2024 davanti a una discoteca a Campi Bisenzio. Dopo la discoteca “quella sera, Arouizi aveva una piccola mannaia mentre inseguiva Maati. Poi scoprii che anche Pratesi aveva un coltello”. Lo ha detto Diego Voza, uno dei cinque imputati al processo d’assise per la morte di Maati. Il 19enne, sentito dalla Corte di assise, è accusato di omicidio volontario aggravato, insieme a Denis Alexander Effa Ekani 22 anni, Denis Mehmeti 20 anni, Ismail Arouizi 20 anni, FrancescoPratesi 18 anni. Voza è stato interrogato per... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campi Bisenzio, 17enne ucciso: in aula la versione di uno degli imputati. “Maati braccato con mannaia e coltello”

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Omicidio Maati, in aula il video della sua aggressione

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Temi più discussi: Il processo per l’omicidio di Maati Moubakir; i non ricordo dell’autista del bus; Omicidio Maati, l'autista del bus in aula: Non vidi nulla; L’imputato in aula: Maati inseguito con una mannaia; Omicidio Maati Moubakir, in aula l'autista del bus: Non ricordo.

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