La Juventus sta considerando l'acquisto di Fikayo Tomori per rinforzare la difesa. Il giocatore, attualmente nel Milan, potrebbe lasciare il club durante questa sessione di mercato. La società bianconera valuta Tomori come possibile sostituto di un difensore attualmente in rosa. La trattativa non è ancora ufficiale e si aspetta un approfondimento nelle prossime settimane.

Fikayo Tomori potrebbe salutare il Milan durante l’estate in corso, ma non la Serie A con la Juventus che starebbe pensando a lui per sistemare la propria difesa. Milan, futuro in dubbio per Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it In casa bianconera è giunta la notizia del forte interessamento da parte del Galatasaray per Bremer, che andrebbe a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione. Motivo per il quale la Juventus si starebbe muovendo per cercare rinforzi in difesa con Tomori del Milan che potrebbe rappresentare la scelta giusta per la squadra di Luciano Spalletti. Classe 1997, Tomori è stato spesso accostato alla Juventus, anche quando c’erano diversi allenatori e dirigenti all’interno del club bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Tomori torna nel mirino della Juventus, può sostituire Bremer

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La Juve pensa a Tomori o Todibo per sostituire Bremer: c’è un favorito. Svelata la possibile formula del trasferimentoLa Juventus sta valutando due possibili acquisti in difesa per sostituire Bremer.

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