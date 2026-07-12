La Juventus ha messo nel mirino Tomori, difensore del Milan. La trattativa potrebbe essere facilitata dalla possibile cessione di Gatti, attualmente nel mirino di altri club. Il centrale inglese, nato nel 1997, è molto apprezzato dall’area tecnica bianconera, che lo conosce bene avendolo allenato in passato. La società sta valutando un possibile trasferimento, ma non sono ancora stati ufficializzati dettagli o offerte concrete.

Fikayo Tomori è il nome nuovo sulla lista della Juventus per la difesa. Il centrale inglese, classe 1997, gioca nel Milan e piace parecchio a Frederic Massara, responsabile dell’area tecnica bianconera, che lo conosce bene: lo ha allenato proprio ai tempi del club rossonero. Un’idea concreta, non solo un sondaggio. Non si tratta di un semplice gradimento. Secondo quanto scrive La Repubblica, la Juventus starebbe pensando a un’offerta vera e propria per il difensore britannico, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 17 milioni di euro. Prima di sedersi al tavolo con il Milan, però, c’è un passaggio obbligato da compiere. Il reparto arretrato va sfoltito prima di trattare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Tomori nel mirino della Juventus: l’assalto al difensore del Milan passa dall’addio di Gatti

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