Sami Zayn ha vinto l’Undisputed WWE Championship a Night of Champions, suscitando discussioni nel mondo del wrestling. AJ Styles ha commentato la vittoria, esprimendo la speranza che Zayn non sia solo un campione di transizione. La durata del suo regno rimane incerta, con alcuni che temono possa essere breve. La vittoria di Zayn ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, creando aspettative sul suo futuro in WWE.

La conquista dell’ Undisputed WWE Championship da parte di Sami Zayn continua a far discutere il mondo del wrestling. Dopo la clamorosa vittoria a Night of Champions, c’è chi teme che il suo regno possa essere molto breve. Tra questi, però, non c’è AJ Styles. Nel corso del podcast Phenomenally Retro, il Phenomenal One ha elogiato la scelta della WWE di sorprendere i fan con il trionfo di Zayn, spiegando però di augurarsi che la compagnia non abbia intenzione di utilizzarlo come semplice campione di transizione. “La cosa che mi ha entusiasmato di più è stato il classico ‘e se.?’. L’imprevedibilità ha reso Night of Champions ancora più interessante e la vittoria di Sami Zayn è stata sicuramente il momento più sorprendente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles su Sami Zayn, “Spero non sia solo un campione di transizione”

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