AJ Styles ha annunciato che si ritirerà alla Royal Rumble, invece che a WrestleMania, come spesso accade. Durante un’intervista, ha spiegato di aver scelto questa data perché rappresenta un momento speciale per lui. Ha anche ricordato il momento più emozionante della sua carriera, senza fornire dettagli specifici. Lo wrestler ha confermato che la Royal Rumble sarà il suo ultimo evento in WWE.

Per molti wrestler il palcoscenico ideale per dire addio è WrestleMania, ma non per AJ Styles. Intervistato da Chris Van Vliet nel podcast Insight, il Phenomenal One ha raccontato i motivi che lo hanno portato a disputare il suo ultimo match alla Royal Rumble 2026, dove è stato sconfitto da Gunther, spiegando anche perché proprio il Ring General fosse l’avversario perfetto per chiudere la sua straordinaria carriera. “La Royal Rumble era il mio evento”. Styles ha spiegato di non aver mai considerato WrestleMania il Premium Live Event che più rappresentava la sua storia in WWE. “Quello non era il mio PLE. Non è lì che è iniziata la mia storia. Per me poter debuttare e poi concludere tutto alla Royal Rumble aveva un significato speciale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles spiega perché ha scelto la Royal Rumble per il suo ritiro e racconta il momento più emozionante della carriera

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