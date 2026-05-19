Europei Outdoor di tiro con l’arco bene gli azzurri nel ranking round | brillano Di Francesco e Nespoli
Ad Antalya è iniziata la competizione europea outdoor di tiro con l’arco, con le qualificazioni del ricurvo. Tra le donne, Roberta Di Francesco si è piazzata quinta, mentre tra gli uomini Mauro Nespoli ha concluso al sesto posto. La giornata ha visto buoni risultati per gli azzurri nel ranking round, che si sono distinti in una fase importante della manifestazione. La gare si stanno svolgendo con le prime fasi di qualificazione e si aspettano ulteriori sviluppi nelle prossime giornate.
Ad Antalya si è aperta la rassegna continentale outdoor con le qualifiche del ricurvo. Roberta Di Francesco chiude quinta tra le donne, Mauro Nespoli sesto nel maschile. Italia terza sia nella gara a squadre maschile che femminile. Sono iniziati ad Antalya, in Turchia, gli Europei Outdoor di tiro con l’arco con la giornata dedicata al ranking round della divisione ricurvo. Le 72 frecce di qualifica hanno definito il tabellone degli scontri diretti, mentre nel pomeriggio sarà la volta della divisione compound. Per l’Italia arrivano segnali positivi soprattutto da Roberta Di Francesco e Mauro Nespoli, migliori azzurri della giornata rispettivamente con il quinto e il sesto posto. 🔗 Leggi su Sportface.it
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