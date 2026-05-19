Europei Outdoor di tiro con l’arco bene gli azzurri nel ranking round | brillano Di Francesco e Nespoli

Ad Antalya è iniziata la competizione europea outdoor di tiro con l’arco, con le qualificazioni del ricurvo. Tra le donne, Roberta Di Francesco si è piazzata quinta, mentre tra gli uomini Mauro Nespoli ha concluso al sesto posto. La giornata ha visto buoni risultati per gli azzurri nel ranking round, che si sono distinti in una fase importante della manifestazione. La gare si stanno svolgendo con le prime fasi di qualificazione e si aspettano ulteriori sviluppi nelle prossime giornate.

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