Tim Summer Hits | stasera la seconda puntata gli ospiti
Stasera va in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits, con diversi artisti in programma. Tra gli ospiti ci sono Emma, Rkomi, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Achille Lauro e Benji & Fede. La trasmissione presenta esibizioni e interventi di questi artisti, che partecipano alla manifestazione musicale. L’evento si svolge in diretta e coinvolge il pubblico con performance e interviste.
Nuovo appuntamento con il Tim Summer Hits. Tra gli ospiti: Emma, Rkomi, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Benji & Fede Questa sera va in onda la seconda puntata delTim Summer Hits.La precedente puntata ha realizzato 2.047.000 spettatori pari al 19.4% di share. La settimana scorsa lo show ha sfidatoL’Erede, stasera un altro film turco. Le puntate sono state registrate a giugno a Piazza del Popolo a Roma ed andranno in onda per tutto luglio: in totale sono 4. Sono diversi gli ospiti previsti questa sera, alcuni torneranno più volte, altri faranno una sola ospitata. Ecco l’elenco completo in ordine alfabetico: Quindi sentiremo canzoni comeBam-Bam-bambina; Antidroga; Comuni Immortali; Buona domenicae tante altre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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