Tim Summer Hits | stasera la seconda puntata gli ospiti

Da ildifforme.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera va in onda la seconda puntata del Tim Summer Hits, con diversi artisti in programma. Tra gli ospiti ci sono Emma, Rkomi, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Achille Lauro e Benji & Fede. La trasmissione presenta esibizioni e interventi di questi artisti, che partecipano alla manifestazione musicale. L’evento si svolge in diretta e coinvolge il pubblico con performance e interviste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo appuntamento con il Tim Summer Hits. Tra gli ospiti: Emma, Rkomi, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Benji & Fede Questa sera va in onda la seconda puntata delTim Summer Hits.La precedente puntata ha realizzato 2.047.000 spettatori pari al 19.4% di share. La settimana scorsa lo show ha sfidatoL’Erede, stasera un altro film turco. Le puntate sono state registrate a giugno a Piazza del Popolo a Roma ed andranno in onda per tutto luglio: in totale sono 4. Sono diversi gli ospiti previsti questa sera, alcuni torneranno più volte, altri faranno una sola ospitata. Ecco l’elenco completo in ordine alfabetico: Quindi sentiremo canzoni comeBam-Bam-bambina; Antidroga; Comuni Immortali; Buona domenicae tante altre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tim summer hits stasera la seconda puntata gli ospiti
© Ildifforme.it - Tim Summer Hits: stasera la seconda puntata, gli ospiti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Anna Pepe: WHITE GIRL WASTED è la sua nuova canzone estiva!

Video Anna Pepe: WHITE GIRL WASTED è la sua nuova canzone estiva!

Notizie e thread social correlati

Tim Summer Hits 2026, la scaletta e gli ospiti della prima puntata in onda stasera su Rai 1Stasera su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tim Summer Hits 2026, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu.

TIM Summer Hits 2026, stasera su Rai 1 la prima puntata: ecco gli artisti in scaletta (registrata circa un mese fa)Stasera su Rai 1 va in onda la prima puntata di TIM Summer Hits 2026, registrata circa un mese fa.

Temi più discussi: Tim Summer Hits 2026, al via stasera su Rai 1: i cantanti del 17 luglio; Tim Summer Hits 2026, la scaletta e i cantanti di stasera; Stasera in tv debutta Tim Summer Hits, con Carlo Conti, Andrea Delogu e oltre 80 artisti; Tim Summer Hits 2026, prima puntata: la scaletta dei cantanti.

tim summer hits tim summer hits staseraTim Summer Hits 2026, stasera su Rai 1 la seconda puntata: i cantanti del 21 luglioProsegue stasera, martedì 21 luglio, Tim Summer Hits 2026 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Cantanti, scaletta e anticipazioni di oggi. gazzetta.it

tim summer hits tim summer hits staseraTim Summer Hits 2026 stasera in tv: la scaletta dei cantanti della seconda serata su Rai 1Stasera, martedì 21 luglio, alle 21:30 su Rai1 va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2026, lo show musicale estivo condotto ... bigodino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web