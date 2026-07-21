TIM SUMMER HITS ENTRA NEL VIVO | LE STAR MUSICALI DELLA SECONDA PUNTATA

La seconda puntata di TIM Summer Hits andrà in onda martedì 21 luglio in prima serata su Rai 1, con la trasmissione disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. La prima puntata, trasmessa venerdì scorso, ha visto il ritorno in prima serata della musica dal vivo con le performance di vari artisti.

Dopo il debutto di venerdì scorso, che ha riportato in prima serata tutta l’energia della grande musica dal vivo, ecco un nuovo appuntamento con TIM Summer Hits in onda martedì 21 luglio in prima serata su Rai 1, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. Dalla cornice di Piazza del Popolo, nel cuore della Capitale, Carlo Conti e Andrea Delogu sono pronti a un nuovo viaggio tra gli artisti protagonisti dell’estate e le canzoni che stanno facendo cantare il pubblico in tutta Italia. Nel corso della serata si alterneranno Achille Lauro; Alex Britti; Benji & Fede; Cristiano Malgioglio; Elettra Lamborghini; Emma; Ernia; Francesco Gabbani; J-Ax; LDA & Aka 7even; Negramaro; Nicolò Filippucci; Noemi; Paola Iezzi; Raf; Rkomi; Rocco Hunt; Sayf; Tormento; Tredici Pietro. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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