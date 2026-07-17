La grande musica dell’estate torna a farsi sentire in tv: venerdì 17 luglio infatti la prima serata di Rai1 si accende con il debutto di Tim Summer Hits, la kermesse musicale che porta le canzoni dell’estate direttamente nelle case degli italiani. Sul palco, allestito nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Roma, una coppia affiatata ed energica pronta a guidare la maratona di artisti ovvero Carlo Conti e Andrea Delogu. Ecco chi calcherà il palco dell’evento e la scaletta prevista. Tim Summer Hits, la grande musica torna su Rai1. Torna venerdì 17 luglio in prima serata su Rai1 Tim Summer Hits, lo show musicale estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, una coppia televisiva ormai collaudata e definita ironicamente dagli stessi protagonisti in conferenza stampa “una vera e propria unione di fatto professionale”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Tim Summer Hits, la scaletta di venerdì 17 luglio

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Tim Summer Hits: venerdì 17 luglio su Rai 1 al via la nuova edizioneVenerdì 17 luglio, in prima serata su Rai 1, parte la nuova edizione di TIM Summer Hits.

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