Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Questa sera, giovedì 9 luglio 2026, alle 21:30, la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026 va in onda su Canale 5. La trasmissione si svolge in diretta televisiva e verrà anche trasmessa in streaming. Lo spettacolo si tiene in una località italiana e vede sul palco vari artisti che si esibiscono davanti a un pubblico dal vivo.

. Questa sera, giovedì 9 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate del programma sono state realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Dove vedere Tim Battiti Live 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Tim Battiti Live 2026 streaming. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Tim Battiti Live Spring - Elettra Lamborghini

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Stasera alle 21.30 su Canale 5 parte TIM Battiti Live 2026, da Trani. Conducono Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco Achille Lauro, Angelina Mango e Mengoni, Annalisa, PTN, Gigi D'Alessio e altri. x.com

Biglietto battiti live 28/06/26 reddit

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