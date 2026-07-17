Stasera alle 21.30 torna Tim Summer Hits su Rai 1, con Carlo Conti e Andrea Delogu alla guida. L’evento musicale trasforma piazza del Popolo nel palco principale della musica italiana e viene definito il “Sanremo estivo a Roma”. La prima puntata prevede una scaletta con vari cantanti e performance dal vivo. L’edizione 2023 si svolge dal 17 luglio e coinvolge artisti italiani, offrendo un palco all’aperto per nuove esibizioni.

Stasera prende il via quello che è stato definito “il Sanremo estivo a Roma” di Rai 1. Oggi, venerdì 17 luglio, alle 21.30 debutta Tim Summer Hits, l’evento musicale che ogni anno trasforma piazza del Popolo nel palco più importante della musica italiana. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo insieme, ci sono Carlo Conti e Andrea Delogu: una coppia collaudata che si muove come sempre nel segno della leggerezza. Tim Summer Hits: quattro serate più uno speciale. Tim Summer Hits non va in diretta: è il racconto di quattro serate evento che sono state registrate dal vivo a Roma, in piazza del Popolo dal 21 al 24 giugno. Dopo il debutto del 17, lo show torna in prima serata martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tim Summer Hits torna su Rai 1 dal 17 luglio condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tutti i cantanti, la scaletta della prima puntata

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