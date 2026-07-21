tifosi fanno saluto nazista uefa multa cska sofia di 50mila euro

Notizia in breve

Durante una partita di Europa League, i tifosi del Cska Sofia hanno effettuato saluti nazisti e si sono resi protagonisti di comportamenti violenti. La Uefa ha multato la società con una sanzione di 50.000 euro. Le immagini e i video delle condotte sono state condivise sui social e hanno portato alla decisione di penalizzare il club. La multa è stata comunicata ufficialmente dall'organismo europeo.