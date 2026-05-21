Affari Tuoi Sofia vince 50mila euro | nel pacco c’erano 300mila

Durante la trasmissione televisiva Affari Tuoi, una concorrente di nome Sofia ha vinto 50mila euro, dopo aver rifiutato un pacco che conteneva 300mila euro. La decisione ha attirato l’attenzione del pubblico e del sindaco del comune di residenza della concorrente, il quale ha espresso una reazione pubblica alla scelta della ragazza. Restano ancora da chiarire i dettagli riguardanti il contenuto del pacco che Sofia ha deciso di non aprire, suscitando interrogativi sulla sua motivazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui