Pronostico Qarabag-CSKA Sofia | vittoria col minimo scarto
Qarabag e CSKA Sofia si affrontano mercoledì pomeriggio nella gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. È il primo confronto ufficiale tra le due squadre. Secondo le previsioni, la partita dovrebbe concludersi con una vittoria del team di casa con almeno un gol di scarto. La sfida sarà trasmessa in diretta e può essere seguita tramite piattaforme di streaming sportive.
Qarabag-CSKA Sofia è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla Quello di mercoledì pomeriggio sarà il primo incrocio ufficiale tra queste due squadre. Fino ad oggi Qarabag e CSKA Sofia si sono affrontate solo in amichevole. E due volte su tre hanno vinto gli azeri che, anche in questo match di Europa League, partono leggermente avanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Entrambe hanno superato con facilità il primo turno, vincendo entrambi i match. Gli azeri inoltre nelle prime due partite ufficiali non hanno preso gol. Certo, il turno è stato agevole, ma è evidente che dietro siano messi meglio dei bulgari che di reti, invece, ne hanno incassate sia nella sfida in casa sia in quella in trasferta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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