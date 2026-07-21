Qarabag-CSKA Sofia è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla Quello di mercoledì pomeriggio sarà il primo incrocio ufficiale tra queste due squadre. Fino ad oggi Qarabag e CSKA Sofia si sono affrontate solo in amichevole. E due volte su tre hanno vinto gli azeri che, anche in questo match di Europa League, partono leggermente avanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Entrambe hanno superato con facilità il primo turno, vincendo entrambi i match. Gli azeri inoltre nelle prime due partite ufficiali non hanno preso gol. Certo, il turno è stato agevole, ma è evidente che dietro siano messi meglio dei bulgari che di reti, invece, ne hanno incassate sia nella sfida in casa sia in quella in trasferta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Qarabag-CSKA Sofia: vittoria col minimo scarto

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