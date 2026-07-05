Cos’è successo al Tour de France? Il regalo di Pogacar a Del Toro sul traguardo Vingegaard si salva dopo aver sofferto

Nella seconda tappa del Tour de France 2026, lunga circa 178 chilometri da Tarragona a Barcellona, i corridori hanno affrontato diverse ascese sulla Côte du Château de Montjuïc prima dello sprint finale. Durante la corsa, un corridore ha regalato un gesto di sportività a un avversario al traguardo. Un altro atleta ha mostrato segni di fatica ma è riuscito a salvarsi, mantenendo la posizione in classifica. La tappa si è conclusa con uno strappo decisivo negli ultimi metri.

Seconda tappa del Tour de France 2026, prima frazione in linea: partenza da Tarragona, arrivo a Barcellona dopo circa 178 chilometri, con più passaggi sulla Côte du Château de Montjuïc e decisione affidata allo strappo finale verso il traguardo. Dopo la cronosquadre iniziale vinta dalla Visma di Jonas Vingegaard, la UAE Team Emirates – XRG ha controllato la corsa imponendo un ritmo elevato. Il plotone si è progressivamente assottigliato sui passaggi di Montjuïc, ma la vera selezione è arrivata nell’ultima tornata, con la UAE che ha gestito senza attacchi fino all’ultimo chilometro, tenendo compatti i propri uomini di punta in vista della mini volata finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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