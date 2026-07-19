Durante la quindicesima tappa del Tour de France 2026, Tom Pidcock è stato penalizzato per aver ricevuto un'irregolarità durante la corsa. La sanzione, di 20 secondi, è stata applicata per aver violato le regole sulla posizione in corsa. La penalizzazione ha influito sulla classifica generale, modificando la posizione di Pidcock. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori e ha portato a un aggiornamento della graduatoria finale della tappa.

Tom Pidcock è andato all’attacco da lontano in occasione della quindicesima tappa del Tour de France 2026, che proponeva l’impegnativo arrivo in salita a Plateau de Solaison, ed è giunto al traguardo in tredicesima posizione con un distacco di 2’54” dal belga Remco Evenepoel, il quale è riuscito ad avere la meglio nel finale contro lo sloveno Tadej Pogacar e il messicano Isaac Del Toro. Il ciclista britannico è però finito nella lista degli indisciplinati, perché i commissari di gara hanno riscontrato un’infrazione, ripetuta due volte da parte del corridore della Pinarello-Q36.5. Nello specifico, il Campione Olimpico di mountain bike avrebbe... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tom Pidcock penalizzato al Tour de France! Cos’è successo e la sanzione in secondi: cambia la classifica

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Tom Pidcock reacts after Stage 9 | Post-Race Interview | Tour de France 2026

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