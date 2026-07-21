«Non lo sentite, l’urlo di guerra delle tribù che riemerge dal profondo del passato? ”Wilma, dammi la clava!“» A tutti verrà fatto uno screening del testosterone. E chi non ne possiede abbastanza, vuoi per età vuoi per deficit congenito, potrà giovarsi di una “terapia sostitutiva”. No, non siamo al casting di un film porno. Siamo al Pentagono, e la botta di testosterone è stata promessa alle truppe degli Stati Uniti d’America allo scopo di «mantenersi ai livelli massimi per capacità di combattimento». Lo ha annunciato l’ex segretario (ministro) della Difesa, oggi segretario della Guerra, Pete Hegseth. Un maschio bianco di estrema destra,... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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