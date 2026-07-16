Uno studio recente ha evidenziato che i livelli di testosterone negli uomini sono diminuiti nel tempo. La riduzione sembra aver raggiunto circa il 50%, ma i ricercatori sottolineano che mancano ancora dati completi per confermare questa tendenza. La questione è al centro di molte discussioni, ma al momento non ci sono conclusioni definitive. La diminuzione del testosterone potrebbe influenzare vari aspetti della salute maschile, anche se le cause precise non sono ancora chiare.

È una grossa preoccupazione diffusa in ambienti maschili e in una parte della comunità scientifica, ma ci mancano ancora dei pezzi La diminuzione del livello di testosterone medio negli uomini è un argomento che genera sempre più discussioni e allarmi, di recente anche per via di un’iniziativa del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, che ha annunciato di volerlo testare nei militari che hanno più di trent’anni per assicurarsi che siano adatti al combattimento. Il suo collega di governo Robert F. Kennedy, segretario alla Salute, ha detto in passato di iniettarsi il testosterone, sostenendo che gli adolescenti di oggi abbiano il 50% di spermatozoi in meno di un uomo di 65 anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il testosterone degli uomini si è davvero dimezzato?

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Ho il testosterone alto,perché non sono enorme

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