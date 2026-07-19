Il Pentagono ha introdotto il testosterone come nuovo parametro di valutazione per i militari. Dopo decenni di misurazioni di forza fisica, capacità cardiovascolari e resistenza allo stress, ora si tiene conto anche dei livelli di questo ormone. La decisione riguarda le valutazioni delle caratteristiche fisiche e delle prestazioni degli individui nelle forze armate. La presenza di testosterone viene considerata un elemento che può influenzare la performance e le caratteristiche fisiche dei militari.

Per decenni gli eserciti hanno misurato forza fisica, capacità cardiovascolari e resistenza allo stress. Oggi il Pentagono aggiunge un nuovo parametro: il testosterone. La decisione del segretario alla Difesa Pete Hegseth di introdurre screening annuali obbligatori per tutti i militari con più di 30 anni rappresenta molto più di un aggiornamento dei protocolli sanitari. È un provvedimento che intreccia medicina, cultura, politica e identità, diventando l’ennesimo tassello della trasformazione ideologica delle forze armate sotto la seconda amministrazione Trump. Presentata come una misura per migliorare la “ prontezza operativa “, la decisione ha immediatamente diviso endocrinologi, veterani, politici e osservatori internazionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Al Pentagono conta averlo alto. Il testosterone

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