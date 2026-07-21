Testata calci e pugni a un ventenne | rapina violenta in stazione arrestati due minorenni

Due minorenni hanno avvicinato un ventenne in stazione, chiedendogli una sigaretta, e subito dopo l’hanno colpito con calci e pugni. La rapina è avvenuta in pochi secondi, portando via telefono e portafoglio della vittima. La scena è stata notata da testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno arrestato i due giovani poco dopo, trovandoli ancora sul posto con la refurtiva.

Lodi, 21 luglio 2026 – Due giovani hanno avvicinato un ventenne, con il pretesto di chiedergli una sigaretta, poi lo hanno aggredito brutalment e per rapinarlo di telefono e portafoglio. A distanza di alcuni mesi dai fatti, avvenuti lo scorso aprile, nella zona della stazione ferroviaria di Lod i, due minorenni di origine straniera sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lodi. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano su richiesta della Procura minorile, nasce dagli accertamenti svolti dopo la violenta rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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