Violenta rapina a Milano arrestati due egiziani

Due uomini di origine egiziana sono stati arrestati dopo una rapina violenta avvenuta a Milano. La persona maggiorenne è stata condotta nel carcere di San Vittore, mentre il minorenne è stato portato in una struttura protetta. L’episodio si è verificato in una zona della città, dove i due hanno aggredito una vittima, portando via denaro e oggetti di valore. La polizia ha confermato l’arresto e sta indagando sui dettagli dell’evento.

Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 21 anni, di origini dominicane, è stato vittima di un’aggressione da parte di due giovani. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due aggressori – un giovane di 20 anni e un complice di soli 16, entrambi di nazionalità egiziana – hanno puntato la vittima mentre camminava lungo il corso. Dopo averlo accerchiato, lo hanno strattonato e spintonato con violenza fino a farlo cadere pesantemente sull’asfalto. Approfittando del momento, i due gli hanno strappato dal collo una collana in oro, dileguandosi immediatamente tra le vie limitrofe nel tentativo di far perdere le proprie tracce. L’allarme è scattato tempestivamente grazie alla chiamata al 112.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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