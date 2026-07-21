Testa di Lepre si colora di Messico | musica balli e sapori nei giardini di via Formichi

Venerdì 24 luglio, i giardini di via Carlo Formichi 42 a Fiumicino si trasformeranno in un’atmosfera messicana. A partire dalle ore 20, i partecipanti potranno vedere bandiere, fiori e costumi tradizionali, mentre si ascolterà musica e si sentiranno profumi e sapori tipici del Messico. L’evento prevede anche l’utilizzo di pignatte e decorazioni colorate, creando un’ambientazione che ricorda il paese latinoamericano.

Fiumicino, 21 luglio 2026 – Venerdì 24 luglio, dalle ore 20, Testa di Lepre si trasformerà in un piccolo angolo di Messico. I giardini di via Carlo Formichi 42 saranno decorati con bandiere, fiori, costumi e pignatte, mentre profumi, sapori e musica messicana accompagneranno la serata. A organizzare l’appuntamento è, come di consueto, l’associazione “ I Due Liocorni ”. L’iniziativa rientra nel programma di “Estate in Musica” e porterà nella periferia di Fiumicino le atmosfere del Paese nordamericano, che ha appena ospitato, insieme a Stati Uniti e Canada, i Mondiali di calcio. L’ingresso sarà libero e gratuito. Tutti potranno assistere agli spettacoli e lasciarsi coinvolgere dalla musica senza pagare alcun biglietto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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