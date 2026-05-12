Fiumicino piange Elio Pascolini fondatore della cooperativa di Testa di Lepre
Fiumicino piange la scomparsa di Elio Pascolini, fondatore della cooperativa allevatori di Testa di Lepre. Figura storica del territorio, Pascolini ha dedicato gran parte della sua vita al settore dell’agricoltura e della zootecnia. La sua morte è stata annunciata il 12 maggio 2026, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva e lavorava con lui. La comunità locale si stringe intorno ai familiari.
Fiumicino, 12 maggio 2026 – Fiumicino piange la scomparsa di Elio Pascolini, fondatore della cooperativa allevatori di Testa di Lepre e figura storica del territorio nel settore dell’ agricoltura e della zootecnia. La notizia della scomparsa è stata appresa dalla famiglia e ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale. Pascolini è stato per anni un punto di riferimento per il comparto agricolo, contribuendo alla crescita di una realtà produttiva legata al territorio, al lavoro e alla capacità di fare squadra. “Con la scomparsa di Elio Pascolini – dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – la nostra città perde una figura di riferimento, un pioniere capace di dare vita a un sistema organizzato che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo del comparto agricolo e zootecnico locale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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