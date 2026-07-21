terzo settore ecco i 27 enti che partecipano al tavolo del comune

Sono 27 gli enti del terzo settore coinvolti nel tavolo di consultazione promosso dal Comune. La partecipazione è stata confermata dopo la pubblicazione dell’avviso avvenuta lo scorso ottobre. L’assessore alle Politiche sociali ha evidenziato l’importanza di questa presenza numerosa, sottolineando il ruolo di questi enti nel processo di consultazione avviato dall’amministrazione comunale.

Sono ben 27 gli enti del terzo settore attualmente partecipanti al tavolo di consultazione promosso dall’amministrazione comunale. Numeri significativi, come sottolineato anche dall’assessore alle Politiche sociali, Lorenzo Ballerini (nella foto), dopo la pubblicazione dell’avviso nell’ottobre scorso. "Dal confronto di questi mesi – spiega Ballerini – sono emersi spunti di riflessione, criticità e proposte che l’amministrazione intende valorizzare nell’ambito della propria attività di pianificazione". Sei le sedute svolte nella prima metà dell’anno, quattro le aree tematiche di discussione e sulle quali vengono puntati i riflettori: giovani e famiglie, casa, inclusione sociale e povertà alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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