Campi estivi minori 2026 | il Comune pubblica avviso per gli Enti del Terzo settore

Il Comune di Fasano ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore, per raccogliere disponibilità all’organizzazione dei Campi Estivi per minori nel 2026. L’obiettivo è garantire l’integrazione e la tutela dei minori attraverso queste attività estive. La procedura riguarda soggetti che operano nel territorio e intende coinvolgere le realtà interessate a partecipare alla realizzazione dei campi. La scadenza per la presentazione delle proposte non è ancora stata comunicata.

FASANO - Il Comune di Fasano, nell’ambito delle azioni volte ad assicurare la piena integrazione e tutela dei minori, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità da parte dei soggetti del territorio interessati all’attuazione dei Campi Estivi per minori - Anno 2026. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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