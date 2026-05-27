Enti del Terzo settore | chiariti i dubbi sul Runts
Il ministero ha chiarito le modalità di iscrizione al Runts per le associazioni del Terzo settore, specificando che alcune richiedono anche una doppia iscrizione al Registro imprese. La procedura varia in base all’attività svolta, soprattutto se commerciale. Le associazioni interessate devono seguire le indicazioni ministeriali per regolarizzare la posizione e assicurare la conformità alle nuove norme. Nessuna modifica è prevista per le attività non commerciali.
ASSOCIAZIONI. Alcuni casi chiedono una doppia iscrizione al Registro imprese. Il ministero spiega cosa fare a chi svolge attività considerate commerciali. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce alcuni dubbi relativi all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) degli Enti del Terzo settore (Ets) che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d’impresa commerciale. Tali soggetti richiedono una doppia iscrizione: oltre al Runts, anche al Registro delle imprese. I chiarimenti nascono dai quesiti su tre capi principali. Il primo risponde alla domanda se nella definizione di Ente del Terzo settore (Ets) che esercitano esclusivamente o principalmente attività di impresa commerciale rientrino soltanto le cosiddette «imprese sociali» o anche altre tipologie «commerciali». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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