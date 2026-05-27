Enti del Terzo settore | chiariti i dubbi sul Runts

Notizia in breve

Il ministero ha chiarito le modalità di iscrizione al Runts per le associazioni del Terzo settore, specificando che alcune richiedono anche una doppia iscrizione al Registro imprese. La procedura varia in base all’attività svolta, soprattutto se commerciale. Le associazioni interessate devono seguire le indicazioni ministeriali per regolarizzare la posizione e assicurare la conformità alle nuove norme. Nessuna modifica è prevista per le attività non commerciali.