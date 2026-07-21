Il circuito Wta si sposta tra Amburgo e Praga, con due tornei in programma mercoledì 22 luglio. La giornata si concentra su sfide che assegnano punti importanti in un momento delicato della stagione. Sono in programma incontri tra giocatrici di vari livelli, con alcune sfide che potrebbero influenzare la classifica. La stagione Wta entra in una fase cruciale con questi tornei, che attirano l’attenzione degli appassionati.

La stagione Wta prosegue con i tornei di Amburgo e Praga: analisi e pronostici delle sfide più calde in programma mercoledì 22 luglio. La stagione Wta entra in una nuova fase tra Amburgo e Praga, due appuntamenti che mettono in palio punti importanti in un momento piuttosto delicato della stagione. In Germania si continua a giocare sulla terra battuta, mentre nella capitale ceca il cemento offre un banco di prova diverso, chiamando diverse protagoniste del circuito a confermare le buone impressioni delle ultime settimane. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra i match più interessanti del torneo di Amburgo c’è quello tra Katarzyna Kawa e Paula Badosa: la spagnola torna in campo dopo il ritiro accusato nella finale di Iasi – con tutte le incognite del caso, dunque – episodio che inevitabilmente accende i riflettori sulle sue condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Terra e cemento: il mercoledì del circuito Wta tra Amburgo e Praga

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