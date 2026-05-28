Terra cannella e cemento | origo di Delcy Morelos sfida il brutalismo del Barbican
Nel centro di Londra, vicino al Barbican Centre, è stata completata un’opera chiamata “origo” di Delcy Morelos. Si tratta di una scultura composta da elementi di terra, cannella e cemento, che si staglia tra le strutture brutaliste della zona. La creazione si distingue per il contrasto tra materiali naturali e l’ambiente urbano di cemento, e si inserisce nel contesto artistico della città. La scultura è visibile nelle vicinanze delle vasche ornamentali, senza influire sugli spazi pubblici circostanti.
Nel cuore della City di Londra, dove le torri di cemento del Barbican Centre si specchiano nell’acqua immobile delle vasche ornamentali, qualcosa di inatteso ha preso forma. Non un’installazione luminosa, non una proiezione digitale, ma qualcosa di assai più antico: una montagna di terra. Alta oltre tre metri, larga ventiquattro, costruita a mano, strato dopo strato, come si faceva prima che esistessero le macchine. Si chiama origo — dal latino “origine” — ed è l’opera più ambiziosa che l’artista colombiana Delcy Morelos abbia mai realizzato all’aperto. La colombiana che ha conquistato il brutalismo con l’argilla. Nata nel 1967 a Tierralta, nella regione del Córdoba in Colombia, Morelos porta con sé una storia che pesa quanto la terra stessa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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