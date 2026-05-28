Terra cannella e cemento | origo di Delcy Morelos sfida il brutalismo del Barbican

Notizia in breve

Nel centro di Londra, vicino al Barbican Centre, è stata completata un’opera chiamata “origo” di Delcy Morelos. Si tratta di una scultura composta da elementi di terra, cannella e cemento, che si staglia tra le strutture brutaliste della zona. La creazione si distingue per il contrasto tra materiali naturali e l’ambiente urbano di cemento, e si inserisce nel contesto artistico della città. La scultura è visibile nelle vicinanze delle vasche ornamentali, senza influire sugli spazi pubblici circostanti.