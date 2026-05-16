Tennis su Sky e NOW dal 17 al 23 maggio | quattro tornei in diretta tra ATP e WTA da Amburgo a Ginevra Strasburgo e Rabat

Dal 17 al 23 maggio, Sky e NOW trasmetteranno in diretta quattro tornei di tennis, tra cui due ATP e due WTA. Gli eventi si svolgeranno in diverse città: Amburgo e Ginevra per gli uomini, Strasburgo e Rabat per le donne. Gli incontri includono tornei ATP 500 e ATP 250, così come tornei WTA 500 e 250. La programmazione prevede diverse partite, con partite dal vivo trasmesse sui canali di Sky e sulla piattaforma streaming NOW.

Settimana densa di tennis sui canali Sky: gli ATP 500 di Amburgo e 250 di Ginevra per gli uomini, i WTA 500 di Strasburgo e 250 di Rabat per le donne. Semifinali venerdì 22, finali sabato 23 maggio. Finiti gli Internazionali d’Italia, il grande tennis non si ferma. Dal 17 al 23 maggio su Sky e in streaming su NOW vanno in scena quattro tornei in diretta — due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA — con Sky Sport Tennis come canale di riferimento per tutti i match con commento in italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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