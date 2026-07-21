Dopo l’incontro di ieri a Palazzo Bazzani, sede della Provincia, Franco Fedeli ha dichiarato di essere d’accordo su tutto con Stefano Bandecchi. La riunione ha coinvolto i rappresentanti della Ternana e si è conclusa con un accordo completo tra le parti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui temi affrontati o sui contenuti dell’accordo. L’incontro ha segnato l’avvio della fase operativa per la gestione della squadra e delle attività correlate.

"Siamo d’accordo su tutto". Sono le inequivocabili parole pronunciate da Franco Fedeli dopo l’incontro con Stefano Bandecchi svolto ieri a Palazzo Bazzani, sede della Provincia. I due hanno ovviamente parlato del definitivo assetto societario relativo alla Nuova Ternana 1925, facendo seguito a quanto già concordato al telefono la scorsa settimana. La totale convergenza, si presume anche sul budget, fa scattare la fase operativa per affrontare il campionato di Serie D. L’imprenditore di Cascia, pronto ad assumere la carica di presidente e dunque la gestione della squadra, spazza dunque via ogni residuo dubbio emerso sulla piazza in seguito al protrarsi dei tempi operativi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ternana, scatta la fase operativa. Fedeli: "Siamo d’accordo su tutto"

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