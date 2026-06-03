Terrorismo Piantedosi | Su ragazzo Vimercate sospetti che stesse passando a fase operativa

Le autorità hanno arrestato un ragazzo a Vimercate, sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche. Secondo le dichiarazioni ufficiali, c’era il sospetto che stesse preparando un’azione, passando alla fase più concreta dell’organizzazione. Le indagini sono in corso per verificare eventuali collegamenti e dettagli specifici delle attività del giovane. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale delle forze di polizia.

“Sul ragazzo arrestato a Vimercate c’era il sospetto che stesse organizzando qualcosa, che stesse passando alla fase più operativa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della inaugurazione di un campo da basket a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. “Ieri il provvedimento di fermo è stato confermato, quindi vuol dire che è stata valutata la sussistenza di un grave quadro indiziario”. Del resto, “quando si passa all’azione giudiziaria vuol dire che la mera rappresentazione di pensiero comincia a manifestarsi rispetto al fatto che si possa essere in contatto con qualcuno e avere delle prospettive di organizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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