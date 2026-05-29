È partita una campagna di raccolta fondi per sostenere la squadra di calcio locale. Il presidente ha annunciato che si sta avvicinando la conclusione delle operazioni di finanziamento. La città si sta mobilitando per riavere la squadra in campo il prima possibile, con entrambe le parti coinvolte che stanno accelerando le procedure. Le iniziative sono state avviate per garantire la ripresa delle attività sportive e il ritorno alle competizioni.

Avanti tutta per ripartire. La città vuole subito rivedere la Ternana ed entrambi i fronti in ballo accelerano i tempi. Stefano Bandecchi conferma che è in dirittura d’arrivo il suo progetto per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D tramite fusione Orvietana-Ternana Futsal. Ieri mattina, prima di entrare in Tribunale per un’udienza relativa a fatti dell’estate 2023 in consiglio comunale, il primo cittadino ha detto: "Abbiamo un appuntamento dal notaio e la prossima settimana dovremmo chiudere le operazioni. La Ternana avrà una squadra in Serie D per ripartire in modo importante. Per il marchio i curatori dovranno fare un bando. Lunedì ho scritto loro di volerlo acquistare e fatto un’offerta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La Ternana siamo noi“, scatta la raccolta fondi. E Bandecchi: "Verso la chiusura delle operazioni"

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