Termovalorizzatore Santa Palomba il Tar non ferma i lavori per i resti archeologici | nuova udienza a novembre

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva dei comitati contrari al termovalorizzatore di Roma. I lavori nell’area dei resti archeologici proseguono, mentre l’udienza per il ricorso è fissata per il 4 novembre. La sospensione temporanea delle attività nell’area archeologica rimane in vigore, ma il giudice non ha bloccato definitivamente i lavori. La decisione sul ricorso sarà presa in quella data.

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Respinta la sospensiva chiesta dai comitati contrari al termovalorizzatore di Roma. I lavori sono già fermi nell'area dei resti archeologici. Il ricorso sarà discusso nel merito il 4 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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