Termovalorizzatore Santa Palomba il Tar non ferma i lavori per i resti archeologici | nuova udienza a novembre

Notizia in breve

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva dei comitati contrari al termovalorizzatore di Roma. I lavori nell’area dei resti archeologici proseguono, mentre l’udienza per il ricorso è fissata per il 4 novembre. La sospensione temporanea delle attività nell’area archeologica rimane in vigore, ma il giudice non ha bloccato definitivamente i lavori. La decisione sul ricorso sarà presa in quella data.