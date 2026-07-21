Termovalorizzatore Santa Palomba il Tar non ferma i lavori per i resti archeologici | nuova udienza a novembre
Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva dei comitati contrari al termovalorizzatore di Roma. I lavori nell’area dei resti archeologici proseguono, mentre l’udienza per il ricorso è fissata per il 4 novembre. La sospensione temporanea delle attività nell’area archeologica rimane in vigore, ma il giudice non ha bloccato definitivamente i lavori. La decisione sul ricorso sarà presa in quella data.
Respinta la sospensiva chiesta dai comitati contrari al termovalorizzatore di Roma. I lavori sono già fermi nell'area dei resti archeologici. Il ricorso sarà discusso nel merito il 4 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Termovalorizzatore, partiti i lavori a Santa PalombaSono stati avviati questa mattina i lavori di costruzione del termovalorizzatore nell’area industriale di Santa Palomba.
Nei lavori per il termovalorizzatore di Santa Palomba potrebbe essere stato danneggiato un antico fontanileDurante i lavori per il nuovo impianto di termovalorizzazione a Santa Palomba, sono state trovate pietre con segni di lavorazione, secondo quanto...
Temi più discussi: Ancora polemiche sul cantiere del termovalorizzatore per Roma: nuove scoperte archeologiche nell’area; Termovalorizzatore di Roma, il Tar respinge la richiesta di sospensiva del cantiere di Santa Palomba; Termovalorizzatore Roma: nel sito c’è un acquedotto romano; Termovalorizzatore Santa Palomba, il Tar respinge la sospensiva: i cantieri non si fermano.
MENO MALE!!!!!! Termovalorizzatore di Roma, il Tar respinge la richiesta di sospensiva del cantiere di Santa Palomba - la Repubblica x.com
Primo giorno di presidio a Roma. Domani proseguiamo sempre qui davanti alla Soprintendenza dalle 9 alle 12. Viva Santa Palomba libera urlo di vittoria ! #termovalorizzatore #roma #sostenibilità #rifiuti facebook
Termovalorizzatore Santa Palomba, il Tar non ferma i lavori per i resti archeologici: nuova udienza a novembreIl cantiere per il termovalorizzatore di Santa Palomba per ora non si fermerà. Lo ha stabilito il tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ieri lunedì 20 luglio ha rigettato la sospensiva ric ... fanpage.it
Termovalorizzatore di Santa Palomba, il TAR respinge la sospensiva: il cantiere va avantiPOLITICA – Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata dai comitati contrari al termovalorizzatore di Santa Palomba, consentendo così la prosecuzione dei ... lanotiziaoggi.it