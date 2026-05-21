Nei lavori per il termovalorizzatore di Santa Palomba potrebbe essere stato danneggiato un antico fontanile

Durante i lavori per il nuovo impianto di termovalorizzazione a Santa Palomba, sono state trovate pietre con segni di lavorazione, secondo quanto riferiscono i comitati e gli archeologi coinvolti. Le segnalazioni indicano che gli scavi sono stati effettuati senza la presenza di un archeologo. Inoltre, si parla di un possibile danneggiamento di un antico fontanile, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali che confermino questa ipotesi. La situazione è oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.

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